Акбулак, Оренбургская область, 17 января, 2017, 13:10 — ИА Регнум. В Оренбургской области бывшая сотрудница коммерческого банка призана судом виновной в крупном мошенничестве. Она похитила денежные средства клиентов банка на общую сумму более 1 млн 600 тыс. рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

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В суде установлено, что, работая в должности специалиста по обслуживанию частных лиц Акбулакского отделения банка, с ноября 2014 года по июнь 2016 года женщина создавала видимость обращения к ней граждан за снятием накопленных денежных средств. Сотрудница выписывала фиктивные расходные кассовые ордера по снятию наличных денежных средств со счетов вкладчиков, лично подписывая их за граждан. Таким образом она похитила денежные средства клиентов банка на общую сумму более 1,6 млн рублей.

За совершенные преступления бывшей сотруднице кредитного учреждения назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы исправительной колонии общего режима с одновременным лишением права на два года заниматься деятельностью, связанной с выполнением контрольно-кассовых операций в торговых предприятиях и организациях. Приговор суда в законную силу не вступил.

Стоит отметить, что это не первый случай в регионе, когда в мошеннических махинациях с деньгами кредитного учреждения замешаны его же сотрудники. В Ташлинском районе в 2015 году сотрудница банка похитила со счетов клиентов более 3,5 миллиона рублей. В феврале женщина в ходе доследственных мероприятий в добровольном порядке погасила долг банку на 900 тысяч рублей.

В 2014 году в пропаже 12 млн рублей из бузулукского отделения банка обвинили группу из 26 человек, из которых 23 являлись сотрудниками кредитного учреждения.