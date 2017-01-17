Каир, 17 января, 2017, 13:09 — ИА Регнум. Президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси анонсировал перестановки в своем кабинете, сообщает 17 января Reuters.

Kremlin.ru Абдель Фаттах аль-Сиси

«Да, скоро будут перестановки в министерствах, очень скоро… Мы исправим то, что нуждается в исправлении и это улучшит работу нашего кабинета», — заявил Сиси, не раскрывая других подробностей.

Последний раз кабинет министров обновлялся в марте 2016 года, тогда президент назвал имена новых 10 министров, включая министра финансов и министра инвестиций.

Египет изо всех старается оживить экономику, которая серьезно пострадала из-за событий 2011 года, известных как «Арабская весна». Тогда поток туристов в страну резко сократился.

Кроме того, ситуация осложняется тем, что Египет сталкивается с серьезной угрозой, исходящей от террористов действующих на Синае. Присягнув «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) еще в 2014 году, они виновны в убийствах сотен египетских солдат и полицейских.

Напомним, с началом т.н. «Арабской весны», Египет столкнулся с серьезными экономическими и политическими вызовами. В стране несколько раз совершались перевороты, что в итоге привело к оттоку туристов и проблемам в экономике страны.