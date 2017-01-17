Элиста, 17 января, 2017, 13:08 — ИА Регнум. В Республике Калмыкия распространяется эпидемия гриппа и ОРВИ. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении Роспотребнадзора 17 января, на прошлой неделе эпидемические пороги были превышены во всех возрастных группах кроме возраста 0−2 лет, в пределах от 30,8 до 104,1%. В республиканской столице этот показатель превысил норму от 138% до 425,6%.

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С 9 по 15 января темп прироста заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей составил 218,7%, а в Элисте — более чем в шесть раз. Гриппом А (H3N2) заболели 12 человек. Это подтвердили лабораторные исследования.

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В связи с ухудшением эпидемической ситуации по гриппу и ОРВИ в Калмыкии в общеобразовательных организациях, а так же в учреждениях дополнительного образования приостановлен учебно-образовательный процесс. Карантин в школах вводится с сегодняшнего дня, 17 января, и до 23 января включительно. Также в степной республике до особого распоряжения отменены все массовые, культурные и спортивные мероприятия.

Отметим, что неделей ранее такого всплеска заболеваемости в Калмыкии не было. Заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями в период со 2-го по 9 января находилась на неэпидемическом уровне. Число больных ОРВИ в целом по республике за неделю уменьшилось на 11,6%. Такая же тенденция к сокращению числа заболевших была и среди детей дошкольного и школьного возраста. Скорее всего, это было связано с тем, что дети были на каникулах.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодня превышение эпидпорога по гриппу и ОРВИ отмечено в 52 регионах России, причем в большинстве из них более чем на 60%.Высокая заболеваемость среди школьников отмечена в 26 субъектах, среди дошкольников — в 38 регионах. Из-за гриппа и ОРВИ на карантин закрыты более 900 школ и 15 детских садов.