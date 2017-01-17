Москва, 17 января, 2017, 13:05 — ИА Регнум. Подросткам, исключенным из образовательных учреждений, предлагают предоставить право на труд по достижении 15 лет по аналогии с подростками, получившими или получающими среднее образование в школе или колледже. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 января, соответствующий законопроект внес в Госдуму депутат Василий Тарасюк (ЛДПР).

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Сейчас, согласно Трудовому кодексу (ТК РФ), если подросток получил либо получает общее образование, не достигнув 16 лет, он вправе заключить трудовой договор по достижении 15 лет для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью. Однако в нормах ТК РФ не говорится о 15-летних подростках, исключенных из образовательного учреждения, указывает автор законопроекта.

«Исключение из образовательного учреждения применяется, если меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в образовательном учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников образовательного учреждения, а также нормальное функционирование образовательного учреждения. В связи с этим на практике часто возникает вопрос: вправе ли работодатель заключить трудовой договор с подростком, достигшим возраста 15 лет и исключенным из образовательного учреждения? Такие подростки попадают в зону риска, как оторванные от коллектива, и их социализация, устройство в обществе является актуальной задачей для российского трудового законодательства», — считает депутат.

В связи с этим законопроект устанавливает равные права на заключение трудового договора лицами, получившими общее образование, получающими общее образование, либо в соответствии с действующим законодательством исключенными из образовательного учреждения и достигшими возраста 15 лет. Кроме того, законопроектом устанавливается обязательное письменное согласие одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства на заключение трудового договора с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста 14 лет.