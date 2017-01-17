Москва, 17 января, 2017, 12:57 — ИА Регнум. ЦБ РФ повысил курс евро и понизил курс доллара США к рублю на 18 января, говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

По его данным, официальный курс доллара составил 59,4015 рубля, он потерял 20,52 копейки. Евро вырос на 5,56 копейки — до 63,2864 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанной по официальным курсам на 18 января, уменьшилась на 8,76 копейки, она составляет 61,1497 рубля.