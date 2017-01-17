Москва, 17 января, 2017, 12:56 — ИА Регнум. Россия готова выстраивать отношения с США, ЕС и НАТО на основе взаимного уважения, без навязывания ценностей, заявил сегодня, 17 января, глава МИД России Сергей Лавров на ежегодной пресс-конференции по итогам работы внешнеполитического ведомства в 2016 году.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Мы ищем объединения с теми странами, кто готов работать с Россией на равноправной взаимовыгодной основе, на основе учета интересов друг друга и выстраивании баланса таких интересов», — сказал Лавров.

«С этих же позиций выстраиваем свои отношения с партнерами и союзниками в самых разных регионах мира. С позиции равноправия и взаимного учета интересов, взаимного уважения мы готовы выстраивать отношения с США, с ЕС и с НАТО, без импорта ценностей, без попыток навязывать Росси какие-то ценности, тем более, что, как показывают информационные войны, эти ценности себя уже достаточно серьезно дискредитировали», — отметил глава МИД РФ.