Иваново, 17 января, 2017, 12:53 — ИА Регнум. Житель Ивановской области запретил врачам сделать переливание крови своей несовершеннолетней дочери — по религиозным убеждениям. Провести необходимые процедуры врачи смогли после вмешательства прокуратуры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 января в пресс-службе надзорного ведомства.

Krasnayakrov.ru Переливание крови

13 января в прокуратуру поступила информация из областной клинической больницы о том, что отец несовершеннолетней пациентки отказался от проведения девочке переливания компонентов крови. Девочка поступила в больницу накануне, ей поставлен диагноз анемия тяжелая неопределенного генеза. Ребенку было необходимо провести срочное переливание крови. Однако отец своего согласия на эту процедуру не дал — по религиозным убеждениям.

13 января прокуратура направила в суд иск с требованием разрешить медикам провести медицинское вмешательство в отношении несовершеннолетней по переливанию ей препаратов крови и ее компонентов. В тот же день иск был рассмотрен и полностью удовлетворен.

Как сообщили в прокуратуре, сейчас девочка получает всю необходимую медицинскую помощь.

Это не первый подобный случай, когда религиозные убеждения взрослых ставят под угрозу здоровье, а иногда и жизнь детей. Так, в Иванове в 2014 году мать девочки, страдающей острым лейкозом, также отказалась дать согласие на переливание крови. В итоге разрешение медики получили также через прокуратуру и суд. В конце 2013 — начале 2014 года в Курской области была зафиксирована эпидемия кори. Как выяснилось, основная часть заболевших — члены местной религиозной общины, которые отказались от вакцинации.