Ярославль, 17 января, 2017, 12:51 — ИА Регнум. Список самых известных и почитаемых святых источников составлен в Ярославской епархии. Накануне Крещения всех верующих зовут погрузиться в святые источники. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал руководитель информационно-аналитического отдела епархии иерей Александр Сатомский.

Yareparhia.ru Иордань

«Список составлен несколько лет назад, а сейчас мы напоминаем тем, кто пожелает побывать на святых купелях. Список актуален по всей области. В самом Ярославле нет постоянно действующих святых источников, но традиционные иордани на открытых источниках на Богоявление будут освещаться как после ночных богослужений с 18 на 19 января, так и после утренних служб в сам день праздника. Ближайший к областному центру святой источник находится в селе Вятское», — рассказал отец Александр Сатомский.

В Ярославле на Крещение будут освящены 5 иорданей на водоемах. После ночного богослужения в Толгском монастыре возле него на Волге иордань освятит митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеймон, так же ночью будут освящены иордани на Волге у храма Софии Премудрости в Тверицах, рядом с храмом Святой Троицы в Норском и на Петропавловских прудах у одноименного храма на Красном Перекопе. На Которосли иордань освятят после утренней службы рядом с храмом Архангела Михаила в 11:30.

Впрочем, многие верующие любят погружаться именно в источники. Все они благоустроены и оборудованы купелями, у многих имеются раздевалки.

Список святых источников Ярославской области:

1. Прп. Никиты Столпника при Никитском м-ре г. Переславля;

2. Прп. Сергия Радонежского с. Деболовское Ростовского р-на;

3. Свт. Николая Чудотворца с. Красново Борисоглебского р-на;

4. Вмц. Параскевы Пятницы с. Кувакино Некрасовского р-на;

5. Никольский источник при Воскресенском соборе Тутаева;

6. Источник Всемилостивого Спаса на р. Колоть Тутаевского р-на;

7. Иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» С. Вятское Некрасовского р-на;

8.Источник при храме Вознесения г. Данилов;

9. Иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» с. Покров на Лунке Даниловского р-на;

10. Прп. Адриана Пошехонского. Пошехонский р-н с. Холм;

11. Свт. Николая с. Никольское Угличсого р-на;

12. Прп. Иринарха Затворника с. Кондаково Борисоглебского р-на;

13. Вмч. Параскевы Пятницы с. Старово Угличского р-на;

14. Сольбинская купальня на р. Сольба Переславского р-на;

15. Варваринский источник. с. Купань Переславского р-на.