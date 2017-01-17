Вашингтон, 17 января, 2017, 12:51 — ИА Регнум. Microsoft приступила к разработке устройства, оснащенного сгибаемым экраном. Именно с помощью нового гаджета из семейства Surface компания намерена вновь попробовать завоевать мировой рынок, сообщает Вести.Ru.

Deoveritas.com Microsoft Surface

Как отмечает издание, в Сети появился патент Microsoft на смартфон со сгибаемым экраном. На иллюстрациях изображен гаджет, который будет сочетать в себе свойства планшета и телефона. Благодаря гибкому дисплею, устройство может быть сложено, как книга, или согнуто в форме призмы.

В минувшем году подобным образом, через регистрацию патента, стал известен внешний вид настольного компьютера Microsoft Surface Studio. Вместе с тем о концепции устройства с двумя экранами, складывающимися, как книга, компания сообщала еще в 2009 году.

Патент, о котором идет речь, был зарегистрирован в 2014 году, при этом технологии гибких дисплеев и планшетов-трансформеров применяются мировыми лидерами в производстве электроники. Так, летом 2016 года Lenovo представила прототип планшета Folio, который в сложенном виде становился смартфоном.