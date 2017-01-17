Москва, 17 января, 2017, 12:37 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «высосанными из пальца» попытки Вашингтона доказать вину Москвы в кибератаках в ходе президентских выборах.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США против России

Доказательства кибератак должны привести те, кто выдвинул обвинения, а никак не Москва должна доказывать ложность обвинений, сказал Лавров.

«Мы видели попытки доказательств, которые высосаны из пальца, от которых открещиваются уже и англичане, и их коллеги в США, которые пытались наделать гадостей новой администрации, какой-то беглый жулик из Ми-6», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, в качестве ответа на кибератаки, якобы осуществленные российскими спецслужбами по личному приказу президента Владимира Путина, президент США Барак Обама накануне Нового года уже распорядился выслать из США 35 российских дипломатов, а также ввести санкции против руководства ФСБ и ГРУ.

11 января, после очередного доклада разведки США, не содержащего доказательств вины России за кибератаки «из-за их секретности», в Сенат США был внесен законопроект о новых санкциях в ответ на «все грехи» России — кибератаки, действия в отношении Украины и Сирии.