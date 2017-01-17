Москва, 17 января, 2017, 12:33 — ИА Регнум. Жители Российской Федерации (РФ) предпочитают есть деликатесы отечественного производства, а не снег. Об этом, как передает RT, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания советника избранного главы США Дональда Трампа Энтони Скарамуччи.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Я бы уточнил все-таки — русские предпочитают не снег есть, а очень вкусные деликатесы отечественного производства, которых становится все больше и больше благодаря санкциям», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник избранного главы Белого дома Дональда Трампа Энтони Скарамуччи на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе заявил, что санкции Вашингтона скорее сплотили народ РФ, чем подействовали «нужным образом» на Москву.

«Санкции в некотором роде имели обратный эффект из-за характера русских людей, — отметил Скарамуччи. — Я думаю, что русские готовы были бы есть снег, чтобы выжить. В моём понимании, санкции, скорее всего, сплотили нацию вокруг президента».

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