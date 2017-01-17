Симферополь, 17 января, 2017, 12:29 — ИА Регнум. Использование электронных сигарет, или вейпов, негативно сказывается на легких. К такому выводу пришли исследователи Медицинской академии Крымского федерального университета (КФУ) имени В. И. Вернадского, который поставили эксперимент на подопытных крысах. Об этом 17 января сообщает пресс-служба вуза.

lindsayfox Электронная сигарета

Один из участников научной работы Дмитрий Рубанов констатировал, что результаты эксперимента говорят о крайне отрицательном влиянии на легкие грызунов ингаляции аэрозоля безникотиновой жидкости для вейпов.

В опыте участвовали 36 крыс, которых выводили из эксперимента по группам: одних на седьмые сутки, других — через месяц и два месяца. В дальнейшем состояние легких грызунов сравнивали с легкими тех, кто находился в контрольной группе — без «вейпинга».

У крыс, участвовавших в опыте, были обнаружены воспаления в бронхах, жидкость в легких и отек межальвеольных перегородок, отмечают ученые. На седьмые сутки у крыс выявили дыхательную недостаточность.

«По сравнению с контрольной группой показатели были хуже на 34%. На 60-й день эксперимента результат ухудшился на 39%», — пояснил Рубанов.

По словам замдиректора по научной работе Медицинской академии КФУ Анатолия Кубышкина, в вейпах устранен только один, более изученный фактор — никотин. Однако в табачном дыме кроме него содержится множество токсичных веществ, которые со временем грозят разрушением структуры легких.