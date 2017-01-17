Москва, 17 января, 2017, 12:26 — ИА Регнум. Самолёт президента России Владимира Путина находится на ремонте не по причине какой-то нештатной ситуации, а в рамках мероприятий по обслуживанию техники. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня, 17 января.

Барвенковский Ил-96−300

«Осуществляется обслуживание техники», — сказал Песков.

Песков пояснил, что к самолётам, которые используются для перелётов президента, предъявляются особые требования: котроль за их состоянием — усиленный по сравнению с другими. Требования по проверкам для этой техники завышенные.

«Вот все эти процедуры выполняются», — сказал он. С нештатной ситуацией работы эти вовсе не связаны.

Ранее сообщалось, что Ил-96−300, на котором Путин осуществляет международные перелёты, находится на ремонте. По версии газеты «Известия», на обшивке левого крыла самолёта есть вмятины. Есть повреждения и на обшивке носка концевого обтекателя правой части стабилизатора.