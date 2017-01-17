Москва, 17 января, 2017, 12:19 — ИА Регнум. Российские дипломаты оказывались под постоянным давлением американских спецслужб при администрации уходящего президента США Барака Обамы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, неоднократно имели место попытки вербовки и Москве пришлось предать огласке информацию о давлении США на российских дипломатов. Эти попытки свидетельствуют о том, что на российские дипмиссии действительно оказывается постоянное давление, «ведётся постоянная работа по сбору разведданных, причём зачастую весьма агрессивными способами», сказал Песков.

Он выразил сожаление в связи с тем, что Вашингтон прибегал к подобным методам и надежду на то, что в перспективе в двусторонних отношениях удастся наладить больший уровень доверия.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что американские спецслужбы предприняли в апреле 2016 года попытку завербовать советника посланника российского посольства в Вашингтоне. Он пояснил, что это был не единичный случай.