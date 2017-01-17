Тутаев, Ярославская область, 17 января, 2017, 12:14 — ИА Регнум. В Ярославской области откладывается запуск новой парогазовой теплоэлектростанции в Тутаеве. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в АО ЯГК, причиной задержки стала пауза, которую взял банк, кредитующий строительство.

Yarregion.ru Тутаевская ПГУ

В декабре 2016 года «Ярославская генерирующая компания» анонсировала завершение строительства ПГУ и подготовку к запуску станции, которая сможет обеспечить теплом и электроэнергией Тутаев и близлежащие территории. На первом из двух дубль блоков ПГУ уже завершены все монтажные работы, выполняются пусконаладочные. Второй блок пока не оборудован. На полную достройку объекта потребуется еще 220 — 230 миллионов рублей.

По словам первого заместителя генерального директора «Ярославской генерирующей компании» Виктора Родионова, в начале декабря «Внешэкономбанк» принял решение о возобновлении кредитного транша. Однако сейчас банк взял паузу.

«Возникла задержка. У банка появились уточняющие вопросы по возможности функционирования ПГУ, и они нам сроки отодвинули. Но у банков традиционно возникают вопросы в начале года. Как будет кредитное решение — все будет понятно. Впрочем, это не мешает проведению работ по вентиляции, автоматизации. Понимание с субподрядчиками найдено, бригады работают на объекте. Проект никто не отменял», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Виктор Родионов.

Строительство Тутаевской ПГУ было начато в 2011 году, сдача в эксплуатацию планировалась в 2013 году, однако работы были приостановлены, в первую очередь из-за большой задолженности перед основным подрядчиком — «ОДК-Газовые турбины». На запуск первой очереди ПГУ планировалось взять в кредит 34 млн рублей. Общая стоимость строительства станции первоначально оценивалась в 2,5 млрд рублей.