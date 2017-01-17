Москва, 17 января, 2017, 12:13 — ИА Регнум. Заявления Запада о том, что кибербезопасность под угрозой — это в чем-то подтверждение двойных стандартов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 января, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.

Colin Хакер

«Вот эти вопли сейчас о том, что кибербезопасность Запада под угрозой — это в общем-то подтверждение двойных стандартов. Те же самые люди, которые отказываются работать над универсальными правилами наведения порядка в информационном пространстве, наведении порядка в общих усилиях по борьбе с киберпреступностью, те же самые люди обвиняют нас в том, что мы взяли под контроль чуть ли не весь мир своими действиями», — отметил Лавров.

«Мы исходим из того, что международная кибербезопасность — это нечто, что должно волновать нас всех, именно Россия всегда выступала за то, чтобы наладить устойчивое сотрудничество по наведению порядка в деле борьбы с киберпреступностью», — указал он.

«Мы внесли соответствующие предложения в ОБСЕ, в ООН, в частности, предложили проект Конвенции по борьбе с преступлениями в информационном пространстве, которые позволяли бы криминализировать хакерство. Нам говорят: ничего не надо, все в порядке, есть Будапештская конвенция 2001 года, которая принята в СЕ, которая позволяет вмешиваться в суверенные дела государств без их согласия, и поэтому больше ничего не надо, хотя с 2001 года произошли колоссальные изменения», — подчеркнул Лавров.