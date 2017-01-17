Краснодар, 17 января, 2017, 12:12 — ИА Регнум. В наступившем году Краснодарский край попал в лидеры по количеству оформленных полисов страхования автогражданского ответственности. По данным Российского союза автостраховщиков, только за первую неделю 2017 года страховые компании заключили на Кубани 2438 договоров в электронном виде. На втором месте оказалась Волгоградская область — 1248 полисов, далее Ростовская область — 1185, Ставропольский край — 1063. Именно в этих регионах наблюдались наибольшие проблемы с получением полисов страхования в прошлом году. Всего же за этот период было заключено около 17 тыс. договоров ОСАГО в электронном виде.

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То, что ситуация с выдачей полисов ОСАГО, в частности, в Краснодарском крае, продолжает улучшаться, подтвердили и итоги мониторинга, проведенного в крае активистами ОНФ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе реготделения организации 17 января, в настоящее время большинство кубанских автолюбителей могут беспрепятственно оформить полис ОСАГО в электронном виде.

Вместе с тем, отмечают «фронтовики», без технических сбоев в работе интернет-порталов некоторых страховых кампаний, затрудняющих оформление полисов, не обошлось. Однако они были незначительными.

Напомним, впервые проблема с получением полисов ОСАГО была поднята автовладельцами Краснодарского края еще в середине прошлого года. Недовольство автолюбителей вызывали длинные очереди, иногда до 1,5 тыс. человек. Рейды показали, что такая ситуация сложилась из-за неэффективно организованная работа офисов страховых организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2017 года в России вступил в силу закон, обязывающий страховщиков предоставлять свои услуги в электронной форме. Это значительно упростило процедуру получения полиса ОСАГО.