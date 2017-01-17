Москва, 17 января, 2017, 12:10 — ИА Регнум. В Минздраве РФ прорабатывается вопрос о законодательном разрешении водителям машин скорой помощи таранить автомобили, которые их не пропускают, заявила замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Машина Скорой помощи

По ее словам, также с общественностью и лигой пациентов обсуждается вопрос об ужесточении ответственности за препятствование скорой помощи. Яковлева отметила, что ответственность необходимо ужесточить.

«Потому что как можно не пропустить скорую, тем более реанимацию?», — добавила замминистра.

Напомним, смерть молодого человека в Петропавловске-Камчатском, который не дождался скорой помощи из-за водителя иномарки, перегородившей дорогу во дворах, наступила 10 января. За рулём автомобиля находилась Ульяна Лобанова. Когда скорая въехала во двор, намереваясь добраться до нужного подъезда, на пути у неё оказался автомобиль, который невозможно было объехать.

Водитель скорой помощи посигналил, но люди в иномарке не пошли им навстречу: начались пререкания, затянувшие прибытие врачей на десять минут. Когда бригада зашла в квартиру, больной уже скончался. Медики могли бы прибыть на место вызова за три минуты, а из-за инцидента во дворе они вошли в квартиру через 13 минут после вызова.

На имя руководства Генеральной прокуратуры России и Следственного комитета РФ составлена петиция. СКР по Камчатскому краю возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК России — «причинение смерти по неосторожности».