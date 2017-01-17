Мурманск, 17 января, 2017, 12:09 — ИА Регнум.



TanteTati Водопроводный кран

Водоснабжение в населённом пункте Сафоново, который входит в ЗАТО Североморск, по-прежнему не соответствует требованиям санитарных правил и нормативов. К такому выводу, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, пришли активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Мурманской области.

«В пробах горячей воды, взятых в многоквартирном доме по улице Школьная, 12, откуда поступили первые жалобы в ОНФ, выявлено превышение содержания железа, а также изменение цветности, — пояснили в организации. — После обращения общественников в территориальный отдел Роспотребнадзора возбуждено новое административное производство в отношении компании, которая осуществляет подогрев воды».

По данным общественников, среди основных причин появления ржавой воды — отсутствие на водозаборе современных очистных сооружений для специальной водоподготовки.

«Источник — озеро Плоское — изначально содержит большое количество железа, а очистить воду имеющимися средствами не получается. После подогрева вода становится еще хуже», — прокомментировал руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Андрей Антонов.

Напомним, жители посёлка военных летчиков Сафоново в Мурманской области пожаловались на качество водопроводной воды в октябре прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, мутная вода течёт из кранов северян с января 2015 года.