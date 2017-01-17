Вашингтон, 17 января, 2017, 12:08 — ИА Регнум. На начало февраля 2017 года намечен выход новой версии операционной системы Google Android, предназначенной для умных часов и других носимых устройств. Об этом на своей странице в соцсети Twitter сообщил известный инсайдер Эван Бласс.

Slashgear.com Android Wear

«Пометьте в своём календаре: запуск Android Wear 2.0 состоится 9 февраля», — написал пользователь, известный как @evleaks.

Вероятно, в это же время компания Google представит и новые смарт-часы, отмечает «Лайф». В конце минувшего года СМИ не раз сообщали о том, что презентация двух новых моделей умных часов, работающих на базе ОС Android Wear 2.0, состоится в начале 2017 года.

Ожидается, что владельцы устройств на базе Android Wear 2.0 смогут пользоваться встроенным магазином Play Store и подключать приложения к сети интернет через Wi-Fi — при этом наличие смартфона вблизи не будет необходимо. После обновления появится новая панель запуска приложений, функция поддержки сложных циферблатов и другие.