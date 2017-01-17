Москва, 17 января, 2017, 11:56 — ИА Регнум. В Госдуме началось совещание с участием экономического блока правительства. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 января, об этом сообщил журналистам первый вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников (КПРФ). «Проходит совещание с экономическим блоком правительства, в нем участвует Жуков (первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков), и председатели профильных комитетов», — сказал Мельников. Тема совещания, по его словам, «не анонсировалась».

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Ожидается, что на встрече обсудят комплекс мероприятий по реализации послания президента. Предположительно, во встрече принимают участие вице-премьер Игорь Шувалов, глава Минфина Антон Силуанов и глава МЭР Максим Орешкин.