Москва, 17 января, 2017, 11:54 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о разведывательной деятельности сотрудников посольства США, передает корреспондент ИА REGNUM 17 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Пресекалась разведывательная деятельность американских представителей, которые работают под американским прикрытием», — сообщил Лавров на пресс-конференции.

«Был известный эпизод, когда переодетый американский дипломат в парике проникал в здание посольства США, отказавшись предъявить свое удостоверение сотруднику безопасности, ударил этого сотрудника. Несколько эпизодов было и других с переодеванием американских дипломатов, в том числе мужчина переодевался в женщину, в общественном туалете возвращал себе изначальный облик, все это фиксировалось», — отметил Лавров.

«Сотрудники военного атташата посольства США очень любят ездить по нашей родине в машинах, которые арендованы, у них нет дипломатических номеров, там российские номера — так меньше шансов, что тебя заметят. И ездят они по Калининградской, по Ленинградской, Мурманской, Воронежской областям, замечены были многократно в Новороссийске, в Чеченской республике, и вдоль границы в Донбассом исколесили буквально все вдоль и поперек», — сказал дипломат.

«Помимо шпионажа сотрудники посольства США были многократно замечены участвующими в митингах нашей оппозиции, антиправительственных митингах, несанкцонированных митингах, в том числе и в переодетом виде, — делайте выводы сами», — заявил Лавров.