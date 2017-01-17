Москва, 17 января, 2017, 11:50 — ИА Регнум. Московское «Динамо» на своей площадке уступило казанскому «Ак Барсу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча, прошедшая 16 января в ледовом дворце «Парк Легенд» в Москве, завершилась со счетом 1:2.

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В составе гостей голевыми действиями отметились Михаил Сидоров и Михаил Глухов. У столичной команды шайбу забросил Мартиньш Карсумс.

После пятидесяти двух игр в чемпионате КХЛ казанский «Ак Барс» в турнирной таблице пока занимает третье место на «Востоке», имея в активе 97 очков. Московское «Динамо», набравшее 89 баллов после пятидесяти одной игры, находится на 5-й позиции на «Западе».

Регулярный чемпионат КХЛ.

«Динамо» (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 1:2 (0:1, 0:0, 1:1).

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