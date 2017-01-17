Москва, 17 января, 2017, 11:46 — ИА Регнум. Во фразе Трампа о дальнейшем ядерном разоружении не видно предложения разоружаться в обмен на снятие санкций, заявил сегодня, 17 января, глава МИД России Сергей Лавров на ежегодной пресс-конференции по итогам работы внешнеполитического ведомства в 2016 году.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Тема ядерного оружия, тема стратегической стабильности и паритета является одной из ключевых в отношениях между Россией и США. Вполне понятно, что избранный президент говорил о ядерных арсеналах», — отметил Лавров.

«Для России будет одной из приоритетных задач возобновить диалог между двумя странами по стратегической стабильности, который был разрушен администрацией Обамы. Основной разговор на эту тему состоится уже с администрацией Трампа», — сказал глава МИД РФ.