Самара, 17 января, 2017, 11:45 — ИА Регнум. Ориентировочные сроки окончания фасадных работ храма в честь Святой Софии Премудрости Божией в Самаре, а также мероприятий по благоустройству — не позже осени 2017 года, к играм ЧМ-2018 планируется завершить внутреннюю отделку собора. Об этом сообщили руководству региона представители Самарской епархии и компании-подрядчика, передает ИА REGNUM.

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На совещании у губернатора Николая Меркушкина, посвященного завершению строительства храма в честь Святой Софии Премудрости Божией в Самаре, представители епархии и подрядчика предоставили проектную и сметную документацию, эскизы внешнего вида и внутреннего убранства храма, отметив, что собор удачно вписывается в проект модернизации четвертой очереди набережной к ЧМ-2018 и, несомненно, станет знаковой ее точкой, пояснили в пресс-службе главы области. Сумма, которую власти намерены выделить для завершения работ, не обнародована.

Согласно официальной информации, участники встречи детально обсудили конструктивные особенности, предстоящие работы, а также изменения, которые были внесены в смету, и то, как они повлияют на качество и внутреннее содержание храма. Николай Меркушкин поставил архитекторам и подрядчику задачу максимально оптимизировать проект без ущерба для внешнего облика храма.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, однопрестольная двухэтажная церковь в честь Святой Софии Премудрости Божией в Самаре строится по проекту архитектора Юрия Харитонова на средства прихожан. Место под строительство освящено 1 августа 2003 года, строительство начато в 2005-м. Из-за финансовых трудностей строительство приостанавливалось на 2 года и вновь возобновлено в 2010 году. Изначально церковь планировалось освятить во имя Серафима Саровского, но в 2013 году храм переименовали в честь Софии, Премудрости Божией.