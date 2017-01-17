Якутск, 17 января, 2017, 12:30 — ИА Регнум. Как трезвенники Якутии пытаются наложить запрет на продажу спиртного в столице региона, сколько новых рабочих мест пообещали якутянам, почему женщине не возмещают ущерб за раздавленный большегрузом дом и какие фильмы республики номинированы на кинофестифестиваль — в обзоре ИА REGNUM.

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Алкоголю — «нет!»

Трезвенники Якутии продолжают борьбу за проведение референдума по запрету продажи алкоголя в Якутске, пишет SakhaDay. По информации информагентства, инициативная группа уже обратилась в Верховный суд для обжалования отказа Гордумы. Рассмотрение искового заявления состоится 19 января.

Напомним, инициаторы референдума уже выиграли судебный спор с избиркомом Якутска, который передал ходатайство о проведении референдума в Гордуму, возложив на депутатов ответственность о принятии решения. Но народные избранники отказались разрешить проведение референдума.

Провести референдум по ограничению продажи алкоголя, в том числе и полного запрета предлагают горожане из числа членов НОД города Якутска и общественного движения «Сир». В числе инициатив — ограничение по расстоянию от мест продажи алкоголя до школ и других социальных объектов на: 300, 700, 1 500, 3 000 метров или в пределах до границ Якутска.

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2640 рабочих мест

Министр экономики республики Алексей Стручков рассказал News.Ykt.ru об экономическом эффекте от создаваемой в Нерюнгринском районе территории социально-экономического развития «Южная Якутия». По его словам, основной специализацией новой ТОСЭР будет добыча и переработка коксующихся углей для поставки на российский рынок и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Помимо этого, постановлением определено 33 вида экономической деятельности, для которых на территории «Южной Якутии» будет действовать особый правовой режим.

Создание ТОСЭР, заверил министр, даст не менее 2640 новых рабочих мест и привлечет 19,45 млрд руб. частных инвестиций. Как предполагается, совокупные поступления в консолидированный бюджет от налогов и сборов (с учетом налоговых льгот) за период с 2016 по 2025 гг. составят 12,85 млрд рублей. Ожидается также, что вклад от реализации проектов, реализуемых в рамках ТОСЭР «Южная Якутия» в валовый региональный продукт Якутии достигнет 254,7 млрд рублей.

«Планируется, что площадки ТОСЭР «Южная Якутия» в дальнейшем станут опорными пунктами для освоения месторождений золота, расположенных в Центрально-Алданском, Верхне-Тимтонском, Верхне-Токкинском, Нуямо-Алгинском промышленно-сырьевых узлах», — отметил Алексей Стручков. Потенциальная оценка разведанных здесь запасов золота составляет более 304,1 млрд рублей.

Осваивать также намерены месторождения железных руд Алданской железорудной провинции с потенциалом 18,9 млрд тонн и Селигдарское месторождение апатитов, балансовые запасы которого оцениваются в 1,4 млрд тонн апатита, 1,2 млрд тонн фтора и порядка 1,3 млрд тонн редкоземельных металлов.

«Разрушили нечаянно»

В пригороде Якутска, посёлке Кангалассы, машина МУП «Жилкомсервис» разрушила единственное жилье пенсионерки Марии Говоровой. Судя по всему, коммунальщики не собираются возмещать причинённый ущерб, сообщает Storm24. Женщина написала претензию директору Жилкомсервиса Андрею Лебедеву, тот пообещал всё уладить, однако свое обещание не выполнил.

В частный дом женщины врезалась грузовая автомашина и практически снесла его. Пенсионерка едва успела выскочить на улицу. «Я лишилась единственного жилья, поэтому сейчас вынуждена жить у родственников», — рассказала Мария Говорова. Нанесённый ей материальный ущерб оценили почти в 700 тысяч рублей, моральный — в 200 тысяч.

В тот же день был составлен акт визуального осмотра места происшествия, комиссия засвидетельствовала, что в результате ДТП грузовая машина (трал) не могла подняться по дороге, съехала вниз, смяла забор и въехала в жилой дом, снеся его веранду и несущую часть. Жильё больше непригодно для проживания. Женщина обратилась в МУП «Жилкомсервис», которому принадлежит большегрузный автомобиль, с требованием восстановить поврежденный дом, и её заверили, что всё будет сделано, при этом обратив внимание, что причиной происшествия стал гололёд. В возбуждении уголовного дела женщине было отказано.

Прошло уже 2 месяца, но «Жилкомсервис» так и не предпринял никаких действий, а директор компании Андрей Лебедев перестал отвечать на звонки женщины.

Арктическое кино

Сразу три якутских фильма номинированы на участие в Берлинском международном кинофестивале, сообщает YakutMovie. Его фокус будет сконцентрирован на Арктике. Лучшее новейшее кино из Арктических стран будет представлено зрителям и гостям Берлинале в период с 10 по 19 февраля 2017.

В программу NATIVe Berlinale отобрано три якутские картины: «24 снега» Михаила Барынина, «Бог Дьосогой» Сергея Потапова и короткометражка «Мальчик и озеро» Прокопия Ноговицына.