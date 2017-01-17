Москва, 17 января, 2017, 11:42 — ИА Регнум. В новом созыве Госдумы сократились темпы законотворческого процесса, а качество вносимых инициатив, наоборот, выросло, при этом депутаты отказываются от внесения собственных инициатив в пользу общефракционных проектов, следует из «Рейтинга законотворцев» фонда ИСЭПИ и Центра содействия законотворчеству.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Исследование проводится дважды в год в течение последних трех лет. Из очередного выпуска «Рейтинга законотворцев» видно, что с 19 сентября по 21 декабря 2016 года в Госдуму внесли 330 законопроектов, причем 133 (40%) из них депутаты направили самостоятельно, совместно с сенаторами или региональными заксобраниями.

Также в первую сессию нового созыва в 2,5 раза снизилась доля депутатских инициатив, которые возвращались авторам или отзывались из-за несоблюдения регламентных требований. В первой сессии нового созыва Госдумы по сравнению с первым полугодием 2016 года с 294 до 189 уменьшилось общее количество законопроектов, принятых хотя бы в одном из чтений. Также среди принятых законопроектов хотя бы в одном из чтений с 41 до 71% увеличилась доля инициатив кабмина, а доля депутатских законопроектов наоброт снизилась с 46% в предвыборную сессию до 17%.

Ключевой темой законодательной работы осенью 2016 года стали вопросы качества власти, законотворчества и парламентского контроля — 10,5% от числа всех инициатив сессии. Следующей по значимости темой оказались вопросы развития избирательной и партийной систем, общественного контроля — 9,8%. Среди других тем — вопросы защиты прав обвиняемых и гарантии прав на судебную защиту.

В социально-экономическом среди других выделялись вопросы социальной поддержки граждан (5,3% собственного законотворчества) и проблемы социальных НКО (еще 2,3%), семейная и демографическая политика (4,5%), здоровый образ жизни, в том числе борьба с курением и алкоголизмом (4,5%).

В Госдуме стало меньше индивидуальных инициатив и больше групповых — комитетских, внутри‑ и межфракционных.

По мнению директора по исследованиям Фонда ИСЭПИ политолога Александра Пожалова, для сокращения индивидуальных инициатив есть понятная причина — сейчас серьезно пересматриваются и перестраиваются требования к качеству законотворческого процесса, качеству работы руководства Госдумы и качеству работы всех четырех парламентских фракций.

«Заметно явное стремление к тому, чтобы уйти приоритета личного, индивидуального законотворчества, которое часто носило чисто пиаровский, резонансный характер — депутат вносил законопроект, он был не проработан, и не имело шансов на принятие, но это становилось информационным поводом, СМИ, блогеры, общественные организации начинали обсуждать эту инициативу, — отметил политолог в бесде с корреспондентом ИА REGNUM, — В новой Думе очевиден приоритет перехода от количественного, индивидуального законотворчества к качественному — внесению более проработанных, более подготовленных законопроектов, пусть и в меньшем количестве, но таких, которые имеют больше шансов на принятие».

По словам Александра Пожалова, целый ряд организационных решений Госдумы нового созыва был направлен как раз на приоритет качества в подготовке законов, тщательность их проработки и углубления их экспертизы, в том числе — привлечение внешних экспертов, и это все, естественно, обусловило снижение числа индивидуальных инициатив депутатов.

«Рост количества совместных, межфракционных, комитетских законодательных инициатив отражает тенденцию к тому, что ряд депутатов стремятся еще на момент внесения законопроекта сформировать вокруг него более широкую группу поддержки, и тем самым либо повысить шансы на его принятие, либо привлечь к нему больше внимания. Ведь сам законопроект может быть и не принят, но те идеи и нормы, коорые в него заложены, в дальнейшем могут быть инкорпорированы в другие, более комплексные законодательные акты, или в инициативы правительства», — подчеркнул в своем комментарии Александр Пожалов.