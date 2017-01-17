Москва, 17 января, 2017, 11:39 — ИА Регнум. В связи с договоренностями между Минском и ЕС о лагерях нелегальных мигрантов Россия начинает диалог с Белоруссией о миграционной политике. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 января, об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции.

Мигранты

«Есть тема о договоренности между Белоруссией о ЕС о создании лагерей нелегальных на территории Белоруссии. Учитывая, что у нас с Белоруссией нет оформленной наземной сухопутной границы, это создает, конечно же, вопрос и возможности для злоупотребления», — отметил Лавров.

«Мы начинаем с нашими белорусскими коллегами диалог на эту тему, мы в принципе давно ведем переговоры о единой миграционной политике. Сейчас все эти события требуют ускорить эти разговоры и привести, наконец, к каким-то результатам», — указал он.

Ранее сообщалось о том, что Белоруссия получает 7 млн евро на строительство центров для мигрантов. Предполагается, что в лагерях нелегальных мигрантов на территории Белоруссии будут находиться мигранты из Сирии и Украины.

Вместе с тем позже в МИД Белоруссии уточнили: «речь идет только об иностранцах — незаконных мигрантах, задержанных в нашей республике, сирийские либо иные беженцы из ЕС в них размещаться не будут».