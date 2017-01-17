Кострома, 17 января, 2017, 11:37 — ИА Регнум. В Костромской области собираются ограничить контакты жителей с дикими птицами, чтобы предотвратить распространение опасных заболеваний. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, эту тему обсудили на оперативном совещании в администрации Костромской области 16 января.

TomaszProszek Сойка

Руководитель регионального Роспотребнадзора Александр Кокоулин напомнил, что в южных регионах РФ зафиксированы вспышки гриппа у птиц. В связи с миграцией существуют риски появления заболевания и на территории Костромской области. Глава региона Сергей Ситников отметил, что костромичи и гости города подкармливают голубей на площади Сусанинской. По информации биологов, каждая четвертая птица является носителем заболеваний, опасных для человека. В том числе, существуют риски заболевания человека птичьим гриппом. Второй опасный объект — Марьинский (Шаговский) пруд, где этой осенью было зафиксировано уже порядка 150 уток.

«Дикие утки — одни из главных носителей сальмонеллеза. Поэтому, конечно, беспокоит концентрация уток на этом пруду. Это и для людей небезопасно, особенно, когда начнется миграция. И для пруда плохо. Утки выщипали осенью все берегоукрепление, загрязнены подходы к пруду, дорожки. А там гуляют семьи с детьми. Необходимо предпринять серьезные меры. Мы просто потеряем пруд. Ведите с населением разъяснительную работу. Есть масса птиц, которые намного сложнее зимуют», — подчеркнул Сергей Ситников.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Воронеже из-за вспышки птичьего гриппа в начале года пришлось усыпить всех птиц. С 3 по 7 января в зоопарке погибли 35 птиц. Причиной гибели стал птичий грипп — наличие вируса было подтверждено лабораторными исследованиями. 8 января усыпили оставшихся 176 птиц, после чего их утилизировали. Сам зоопарк закрыт с 5 января.

Из-за вспышки заболевания соседние регионы усиливают меры безопасности. Например, в Белгородской области специалисты регионального управления ветеринарии обследуют личные подсобные хозяйства, ужесточился ветеринарный контроль на птицефабриках и продовольственных рынках.

Липчане предложили помощь Воронежскому зоопарку: директор Липецкого зоопарка Александр Осипов заявил, что, когда в воронежском зверинце закончится карантин, он может получить птиц из Липецка.