Вашингтон, 17 января, 2017, 11:37 — ИА Регнум. В популярном приложении WhatsApp пользователи стали получать сообщения от мошенников, которые обещают бесплатный доступ к сети Интернет. Об этом пишет Tech Times.

arivera WhatsApp

Так, в тексте сообщения злоумышленников содержится гиперссылка на некое приложение, обещающее «революционную технологию доступа к сети». Для активации «услуги», пользователям предлагается отправить послание своим друзьям.

Отмечается, что гиперссылка ведет на оформленный в стилистике WhatsApp сторонний ресурс. В нем расположены «положительные отклики» на «бесплатный интернет» и предложения установить ряд «программ».