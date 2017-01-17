Пекин, 17 января, 2017, 11:35 — ИА Регнум. Согласно заявлению правоохранительных органов провинции Шаньси, в результате обвала на шахте, принадлежащей компании China National Coal Group в городском округе Шучжоу не менее 8 горняков оказались заблокированы под землей.

Александр Дейнека. Шахта. 1924

Инцидент произошел утром 17 января примерно в 10:45 по местному времени. В настоящее время на месте ЧП работают группы спасателей, развернут мобильный штаб. Главной задачей спасателей на текущий является установление контакта с пропавшими шахтерами и подача им кислорода, воды и пищи, пишет «Синьхуа».

Полиция уже вызвала руководство шахты для дачи показаний. Обстоятельства ЧП пока неизвестны.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в результате взрыва на шахте Синьцзя в провинции Хубэй под землей оказались заблокированы 11 шахтеров.