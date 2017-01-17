Москва, 17 января, 2017, 11:31 — ИА Регнум. Россия против криминализации в качестве уголовного преступления посещения журналистами или просто частными лицами той или иной территории в той или иной стране. Россия против экстрадиции граждан РФ, находящихся в той или иной стране, в третью страну, заявил глава МИД России Сергей Лавров на ежегодной пресс-конференции по итогам работы внешнеполитического ведомства в 2016 году.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«У России предложения по созданию единого визового пространства. Это требует создания единого миграционного пространства, это требует определения списков лиц, которые нежелательны для пребывания в той или иной стране. Об этом давно ведутся переговоры», — сказал Лавров.