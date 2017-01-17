Берлин, 17 января, 2017, 11:30 — ИА Регнум. В 2016 году в Германии было реализовано 569 автомобилей Lada Granta, это в три раза больше, чем годом ранее. Кроме того, стабильным спросом в стране пользуется российский внедорожник Lada 4×4, сообщает Tvoe-avto.com.

Ladagranta.net Lada Granta

За минувший год продажи Lada 4×4 в Германии выросли на 12% и составили 1109 единиц. «Лада Гранта» в 2015 году была продана в количестве 188 экземпляров. В стране официально представлены также модели «Калина» и «Веста», однако за год они были реализованы в количестве нескольких штук.

В целом за 2016 год объем первичного автомобильного рынка Германии составил 3,352 млн единиц, что превышает итоги 2015 года на 5%. Самой популярной моделью шестой год подряд стал Volkswagen Golf, однако в ушедшем году его продажи упали на 12%. Ему уступают Volkswagen Passat и Volkswagen Polo, на четвертом и пятом месте — Mercedes-Benz C-класса и Opel Astra.