Вашингтон, 17 января, 2017, 11:16 — ИА Регнум. Бывший замдиректора ЦРУ Майкл Моррел предложил президенту РФ Владимиру Путину сделать «прекрасный подарок» Трампу в честь инаугурации — бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена. Об этом он пишет в статье для The Cipher Brief.

Иван Шилов ИА REGNUM Эдвард Сноуден

Моррел вспомнил, как лично наблюдал ущерб от действий экс-сотрудника Агентства по национальной безопасности (АНБ) США, опубликовавшего больше секретной информации, чем кто-либо до него.

«Подарив» Трампу Сноудена, то есть, выдав его американскому правосудию, Путин мог бы выстроить с новым президентом США такие отношения, при которых Вашингтон «закрыл бы глаза на антидемократические действия Кремля» как в России, так и за ее пределами.

«Это позволит Путину добиться того, чтобы Россию и США ставили на один уровень», — считает экс-сотрудник ЦРУ.

Выдав Сноудена, российский лидер «убьёт сразу двух зайцев»: подарит Трампу весьма ценный подарок и изрядно позлит уходящего из Белого дома Барака Обаму. При этом, уверен Морелл, отсутствие между США и РФ договора об экстрадиции не станет препятствием — Путин «достаточно изобретательный», чтобы найти лазейку в законодательной системе.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2013 году Эдвард Сноуден передал СМИ ряд секретных материалов, проливших свет на масштабы слежки, которую ведут Агентство национальной безопасности США и его британский аналог — Центр правительственной связи.

Сноуден успел покинуть США, и через Гонконг добрался до Москвы. В России ему дали временное убежище и трехлетний вид на жительство. На родине Сноуден обвиняется в нарушении двух статей закона о шпионаже, по каждому из них он получит до 10 лет лишения свободы.