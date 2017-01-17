Санкт-Петербург, 17 января, 2017, 11:26 — ИА Регнум. В распространении версии о ЧП на полигоне опасных химических отходов «Красный Бор» под Петербургом виноваты «псевдоэкологи», которые воспользовались сообщениями о резком неприятном запахе в населенных пунктах вблизи полигона. Об этом сегодня, 17 января, заявили в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга.

Департамент Росприроднадзора по СЗФО Полигон «Красный Бор»

Как сообщалось, неприятный запах, распространившийся 16 января, напугал жителей городов и поселков вблизи полигона, находящегося в Тосненском районе Ленобласти. На место выехали спасатели МЧС и полицейские. При этом никаких утечек бытового газа обнаружено не было.

В петербургском комитете по природопользованию, которому подчиняется госпредприятие «Полигон «Красный Бор», официально заявили о том, что полигон не был источником запаха, распространившегося в Ленинградской области 16 января.

«Как стало известно комитету, источником выброса одоранта могли стать технологические нарушения при работах по одоризации газа на участке сетей газораспределения в районе поселка Тельмана», — говорится в сообщении природоохранного ведомства Смольного.

Как известно, резко пахнущие одоранты специально добавляют в бытовой газ, чтобы легче было сразу заметить его утечку.

По мнению петербургских чиновников, создавшейся ситуацией воспользовались «псевдоэкологи», безосновательно приписав пугающий запах именно полигону «Красный Бор».

Полигон «Красный Бор» находится в 60 км от Петербурга в Тосненском районе Ленинградской области и является хранилищем 2 млн для токсичных промышленных отходов. Территория внесена в список горячих точек Хельсинкской комиссии по защите среды Балтийского моря.

В близости от полигона находятся город Никольское, поселок Красный Бор, относящиеся к Ленобласти, а также поселок Металлострой и город Колпино, административно входящие в состав Санкт-Петербурга.