Нант, Франция, 17 января, 2017, 11:13 — ИА Регнум. Мужская сборная России по гандболу вышла в 1/8 финала чемпионата мира (ЧМ) во Франции, переиграв в матче третьего тура группового этапа команду Польши. Встреча, прошедшая 16 января в Нанте, завершилась со счетом 24:20.

Steindy Гандбол

Героем встречи в составе российской команды стал Дмитрий Ковалев, забросивший 7 мячей.

Таким образом, сборная России после трех туров имеет в своем активе четыре очка и пока занимает второе место в группе «А». В следующей игре группового этапа российские гандболисты сыграют с командой Франции.

Гандбол. Чемпионат мира. Группа A

Польша — Россия — 20:24 (9:13).