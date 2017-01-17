Москва, 17 января, 2017, 11:10 — ИА Регнум. Комментарий госсекретаря США Джона Керри к заявлению избранного американского президента Дональда Трампа о миграционной политике канцлера Германии Ангелы Меркель был бы уместен и раньше — ещё когда главой Белого Дома был Джордж Буш старший. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в своём Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Джон Керри

Захарова привела цитату Керри в СМИ о словах Трампа, осуждающего политику Берлина в отношении мигрантов. Госсекретарь США сказал следующее:

«Откровенно говоря, думаю, что неуместно для избранного президента Соединенных Штатов таким прямолинейным образом вмешиваться в политику других стран».

Комментируя реакцию Керри, Захарова выразила недоумение, почему внешнюю политику прежних президентов не критиковали в Вашингтоне. Например, действия уходящего президента Барака Обамы, а также его предшественников — 43-го президента США Джорджа Буша-младшего, Билла Клинтона (42-й президент), Джорджа Буша-старшего (41-й).

Российский дипломат подчеркнула, что если бы действия этих американских лидеров подвергались подобной критике, то не произошло бы массы бедствий во всём мире.

«Возможно, настало время увековечить эти мудрейшие слова на входе в Овальный кабинет, чтобы каждый избранный президент США и через сто лет начинал свой день именно с них?» — написала она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 января Трамп заявил:

«Я думаю, что Меркель допустила очень катастрофическую ошибку, решив принимать всех этих нелегалов».

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