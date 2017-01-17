Токио, 17 января, 2017, 11:09 — ИА Регнум. Японские специалисты, получившие данные миссии «Акацуки», обнаружили на Венере гигантскую атмосферную волну. Снимки загадочного явления опубликованы в журнале Nature Geoscience.

Венера

Волна наблюдается в верхних слоях атмосферы и выглядит как огромное светлое облако дугообразной формы. Отмечается, что относительно других газовых потоков структура протяженностью 10 тыс. км неподвижна.

Ученые предполагают, что она представляет собой проявление гидродинамической гравитационной волны, которая может возникать при перемещении газовых потоков над горными областями, как это происходит, к примеру, на Земле. Однако астрономам неизвестно о наличии на Венере достаточно крупных гор. Возможно, ранее полученные данные о рельефе небесного тела не точны, либо процессы в атмосфере Венеры происходят не так, как на Земле.

Зонд «Акацуки» был запущен к Венере в 2010 году. Орбиты планеты космический аппарат достиг 7 декабря 2015 года. Целью миссии является изучение атмосферы планеты и поиск следов вулканической деятельности.