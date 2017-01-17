Москва, 17 января, 2017, 11:09 — ИА Регнум. Россия следит, как готовится новая администрация к вступлению в должность президента США Дональда Трампа. Когда новая администрация рассядется по местам, тогда можно будет говорить о совместной работе, заявил сегодня, 17 января, заявил глава МИД России Сергей Лавров на ежегодной пресс-конференции по итогам работы внешнеполитического ведомства в 2016 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«У Трампа свои взгляды на внешнюю политику. Его позиция по борьбе с терроризмом приветствуется Россией. Это его главная позиция. По словам Трампа США не будет прибегать к двойным стандартам», — сказал Лавров.

«Нужно отметить, что Трамп хочет, чтобы каждая стране сама отвечала за свое собственно развитие. У России такие же подходы», — отметил глава МИД.