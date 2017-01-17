Москва, 17 января, 2017, 11:05 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров констатировал рост попыток вербовки российских дипломатов, передает корреспондент ИА REGNUM 17 января. «За последние время, за последние несколько лет, особенно во время второго срока администрации Обамы такая активность, недружественная, в отношении наших дипломатов нарастала», — заявил Лавров на пресс-конференции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Он напомнил, что Мария Захарова упоминала случай, когда вербовали сотрудника Генконсульства, когда он пришел к врачу забрать оплаченные лекарства для Примакова. «Вербовать в этой ситуации — надо иметь специфическую профессиональную наглость и глубокое чувство цинизма, и нечистоплотность», — констатировал дипломат.

Кроме того, по словам Лаврова, был случай в апреле 2016 года. «Беспрецедентный, на уровне второго человека в посольстве, на уровне советника посланника. Был вербовочный подход с предложением сотрудничать к другому дипломату старшего звена. Американские спецслужбы, пытаясь сделать вербовочные предложения засунули в его отсутствие в машину 10 тыс. долларов с предложением о сотрудничестве, деньги были оприходованы в нашей бухгалтерии, они сейчас работают на благо российского государства», — сообщил Лавров.

«Были и совсем отвратительные эпизоды, когда 2 сотрудника аппарата военного атташе России в Вашингтоне в один из выходных дней со своими супругами обедали в ресторане недалеко от Вашингтона, их схватили сотрудники ФБР, надели наручники, допрашивали, не давали связаться с посольством, в итоге мы вызволили наших товарищей, никаких даже извинений не было», — продолжил он.