Великий Новгород, 17 января, 2017, 11:02 — ИА Регнум. В 2016 году в Новгородской области построено 1495 домов общей площадью 361,9 тыс. кв. м., при этом 1401 дом общей площадью 144,1 тыс. кв. м. построили сами жители. Как сообщили ИА REGNUM в Новгородстате, ввод жилья в целом по области к уровню 2015 года составил 100,7% (тогда в регионе было построено 359 тыс. кв. м. жилья).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

Индивидуальные застройщики, по сравнению с 2015 годом, сократили строительство на 23%.

Больше половины всего нового жилья (52,4%) пришлось на Великий Новгород, где построено 189,8 кв. м. — на 28,6% выше уровня предыдущего года.

На 42,6% вырос объём жилищного строительства в Старорусском районе, на 36,6% — в Холмском, на 28,6% — в Поддорском районе. При этом в 3,8 раза снизилось строительство жилья в Батецком районе, в 2,4 раза — в Мошенском и Марёвском, в 2,2 раза — в Парфинском, в 2,1 раза — в Пестовском районах.