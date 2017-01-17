Челябинск, 17 января, 2017, 11:02 — ИА Регнум. В сфере культуры Челябинска грядут преобразования. Городской муниципальный кинотеатр «Знамя» «уходит» под крыло киноцентра, носящего имя пособника гитлеровской Германии в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Доска Маннергейму

О преобразованиях, связанных с реорганизацией деятельности кинотеатра «Знамя», сообщил начальник Управления культуры города Челябинск Дмитрий Назаров в интервью изданию «Chelyabinsk.ru».

«Киноцентр имени Оболенского станет филиалом муниципального кинотеатра «Знамя», из двух юридических лиц мы сделаем одно. В первую очередь, это экономическая выгода. При этом все сотрудники будут сохранены. Сегодня есть правительственная программа по увеличению числа отечественных фильмов в прокате. Глава киноцентра имени Оболенского Тамара Мордасова — опытный киновед, знаток отечественного кинематографа — станет художественным руководителем всех программ и проектов показа отечественных фильмов в кинотеатре «Знамя», — сообщил изданию Дмитрий Назаров.

Леонид Оболенский, имя которого прославляет часть южноуральской (и не только) постсоветской интеллигенции, будучи жителем Москвы, в октябре 1941 года, вместе с другими преподавателями ВГИК ушёл в Московское ополчение. Попал в плен, где согласился стать добровольным помощником нацистов. Затем бежал из плена. В 1945 году был осуждён за контрреволюционную деятельность. После освобождения он появился в Челябинске, а затем перебрался в Миасс, где и был похоронен.

Журналисты, разбиравшиеся в судьбе Оболенского, отмечают, что те, кто его прославляют, не хотят вспоминать и разбирать все факты жизни, а лишь акцентируют внимание общественности на то, что Леонид Оболенский был деятелем культуры, актером, работал с Эйзенштейном. Но помимо деятельности в кинематографе и театре, о чем «трубят» и его почитатели, и руководители официальных городских бюджетных структур, Оболенский в годы войны активно сотрудничал с германским вермахтом, а также с власовскими частями РОА. Факты этого подробно разобраны челябинскими журналистами. Но главный камень преткновения заключается в том, что сторонники и прославители Оболенского утверждают, что, во-первых, не столь важно, что было в судьбе этого человека, нужно отдать дань уважения заслугам деятелю культуры, внесшему существенный вклад в российский кинематограф, а во-вторых, Оболенский реабилитирован, так как якобы незаслуженно попал под каток репрессий того времени.

Однако аргумент якобы реабилитации Оболенского многими не воспринимается, так как сама реабилитация была осуществлена в 2000-х годах в Молдавии, в совершенно самостоятельном государстве. Поэтому факта реабилитации Оболенского, по сути, не было, да и не могло быть, так как за сотрудничество с власовцами получить реабилитацию даже в постсоветской России было практически невозможно.

Один из журналистов, подробно изучивший судьбу Оболенского, главный редактор челябинской газеты «Танкоград» Сергей Алабжин, собрал материал по пособнику власовцев и издал книгу «Вызов». В ней приводятся материалы, которые показывают, что за продвижением имени Оболенского стоят определенные круги интеллигенции и представителей власти, настроенные «антисоветски», которые и утверждали культ Оболенского, как противопоставление героизму и героям Советской эпохи.

На вопрос, кто и сегодня продвигает пособника фашистов и власовцев, Сергей Алабжин отвечает утвердительно — отдельные представители власти.

«Если проводятся фестивали с именем Оболенского, если намечены праздничные мероприятия, связанные с его именем, то можно назвать тех, кто это все продвигает. Это руководство управления культуры города Челябинска и те, кто над ними», — сказал Сергей Алабжин.

На вопрос, «почему нет голоса, позиции многочисленных объединений ветеранов Южного Урала», Сергей Алабжин ответил, что что многих настоящих фронтовиков давно уже нет в живых, а те, что в руководстве — встроены в «вертикаль».

При этом голоса общественных организаций, представляющих общество, практически не слышно. Главный редактор «Танкограда» считает, что вопрос будет поднят и общество осознает весь масштаб подмены.

«Общество отвечает и противостоит. Например, известный ленинградский писатель Игорь Пыхалов поднимал эту тему. Союз евреев Прибалтики дал отрицательную оценку популяризации деятельности Оболенского. Некоторые писатели Москвы отзывались по этой теме. Мы в соавторстве с Игорем Непеиным выпустили книгу, в которой было дано слово тем, кто имел отношение к поднимаемым вопросам. В книге напечатаны материалы и интервью с бывшим депутатом Заксобрания Анатолием Бараненко, журналистом Леонидом Леоновым и другими. Материалы книги стали основой для того, чтобы придать факту сотрудничества Оболенского с немецко-фашистскими захватчиками и предателями-власовцами широкую всероссийскую огласку. После ее выхода по всей стране вышли многочисленные материалы. Добавлю, что те, кто его начал реабилитировать, они же всячески умалчивали, умалчивают и будут умалчивать факт сотрудничества с фашистами. Но у них это не получится», — считает Сергей Алабжин.

«Для меня очевидна параллель между случаем с Оболенским и, например, той борьбой, которая развернулась за Зою Космодемьянскую. Там же пошла «стенка на стенку». Так и в случае с Оболенским, столкнулись две точки зрения и нам необходимо отстоять позицию полной правды. При этом отмечу, что многие челябинские СМИ вовсе не сторонние наблюдатели. Многие из них не стремятся рассказать всю правду об Оболенском и стараются всячески обелить Оболенского. А ведь кроме сотрудничества с нацистами, у этого деятеля есть еще грехи. Он, при осуществлении своей театральной деятельности был далеко не «пуританин», — отметил главный редактор Танкограда.

Напомним, в Челябинске создан музей-квартира имени Леонида Оболенского. Действует киноцентр его имени, в котором по сформированному репертуару проходят встречи с молодежью и жителями Челябинска. От имени киноцентра имени Оболенского организован и ежегодно проводится кинофестиваль «Полный артхаус».

Напомним, финансирование деятельности МБУК «Кинообразовательный центр имени Леонида Оболенского» из бюджета города Челябинска в 2016 году составило свыше 4,5 млн рублей.

Добавим, начало Великой Отечественной войны было временем тяжелых испытаний для РККА. Практически сразу стали появляться перебежчики на сторону немецко-фашистских оккупантов. Это были бойцы из регулярных частей, а также из частей ополченцев, сформированных в первые недели войны. Переходили на сторону немцев и гражданские лица с захваченной территории. Таких перебежчиков называли хиви.

Хи́ви (нем. Hilfswilliger — желающий помочь) — так называемые «добровольные помощники» вермахта, набиравшиеся (в том числе принудительно) из местного населения на оккупированных территориях СССР и военнопленных. Изначально такие перебежчики служили во вспомогательных частях водителями, санитарами, сапёрами, поварами и т. п. Позже хиви стали привлекать к непосредственному участию в боевых действиях, операциях против партизан и к карательным акциям.

Важно отметить, что хиви часто работали пропагандистами. С помощью технических средств усиления голоса они вещали на противоположную территорию и призывали красноармейцев переходить на сторону «цивилизованных» немцев.

Зачастую бежать хиви в части РККА или к партизанам не могли, так как обоснованно опасались расстрела. Сами же, в большинстве своем не желали стрелять, но в ходе войны привлекались вермахтом на передовую и участвовали в боевых действиях. Некоторые из хиви шли на сознательное участие в военных операциях вермахта, становясь «Freiwillige» (буквально «доброволец»), то есть становились солдатами гитлеровских войск, воюющих плечом к плечу с немцами. Но все же большинство «добровольных помощников» пребывало в тыловых частях, их количество, по разным оценкам, доходило до нескольких сотен тысяч.