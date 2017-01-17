Лондон, 17 января, 2017, 11:01 — ИА Регнум. Премьер-министр Британии Тереза Мэй намерена заявить о выходе Великобритании из единого европейского рынка товаров и услуг, чтобы начать переговоры о сотрудничестве страны с ЕС «с чистого листа». Об этом сообщает Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход

Согласно выдержкам из ее планируемой речи, Мэй намерена предложить Брюсселю переговоры о таможенном союзе. Тогда Великобритания сможет заключать соглашения о свободной торговле с другими странами и блоками.

Таким образом, Лондон откажется от идеи частичного выхода из блока после референдума о Brexit. «Уходя, мы не будем хвататься за отдельные элементы членства», — так, по данным Financial Times, скажет премьер-министр в своей речи.

Курс британской национальной валюты в ожидании выступления Мэй продолжает снижаться к доллару США — за 16 января британский фунт упал ниже отметки в $1,20. Всего с июня 2016 года, когда прошел референдум о членстве Великобритании в Евросоюзе, фунт стерлингов подешевел на 19%.

Напомним, по заявлениям британского премьер-министра Терезы Мэй Великобритания в конце марта начнет процедуру выхода из ЕС, в соответствии с волеизъявлением народа, высказанного на референдуме 23 июня 2016 года.