Радио REGNUM: первый выпуск за 17 января
Москва, 17 января, 2017, 11:00 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- МИД Украины заявил, что «исторический иск» против России уже подан;
- Избранный президент Болгарии: Крым де-факто принадлежит России;
- Росгеологию лишили монополии на неразведанные участки углеводородов;
- Москвичей снова лишают льгот: под оптимизацию бюджетных расходов попали малообеспеченные семьи;
- «Ситуация напряжённая, но не критическая»: в районе Якутии объявили режим чрезвычайной ситуации.