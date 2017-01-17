Мурманск, 17 января, 2017, 10:53 — ИА Регнум. По итогам минувшего года в Норвегию и Голландию мурманские рыбаки доставили больше улова, чем на родной берег. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, свидетельствует статистика АО «Мурманский морской рыбный порт».

Polartrans.ru Порт Мурманск

Согласно обнародованным данным, мурманские рыбопромысловики отправили на экспорт около 30 тысяч тонн рыбы, хранившейся в холодильниках порта. Еще 86 тысяч тонн на экспорт прошло через Мурманск транзитом, без выгрузки.

«Неудивительно, что в условиях падения курса рубля, валютоёмкой рыбки достаётся мурманскому берегу всё меньше, — прокомментировал пресс-секретарь порта Алексей Бакуменко. — А значит, не будет хватать работы заполярным докерам, рыбопереработчикам и судоремонтникам. Что, собственно, и подтверждается падением грузооборота в Мурманском морском рыбном порту по итогам 2016 года. Так, общий грузооборот за 12 месяцев составил 308,9 тысячи тонн (в 2015-м — 371,4), в том числе рыбопродукции — 178,8 тысячи тонн (в 2015-м — 217,2). Получается, что в Норвегию с Голландией наши рыбаки доставили улова больше, чем на мурманский берег. Для сравнения, в 2010 году порт обработал 280 тысяч тонн рыбопродукции. За 6 лет падение составило свыше 100 тысяч тонн».

Как напомнил Бакуменко, чтобы не допустить еще большего снижения грузооборота, рыбный порт вынужден привлекать новых партнеров, несвязанных с рыбной отраслью.

В частности, мурманские портовики участвовали в отправке нескольких крупных партий оборудования для холдинга УК «ВОСТОКуголь», которая ведёт геологоразведку угольных месторождений на полуострове Таймыр.

Несмотря на общие показатели по итогам 2016 года, например, в ноябре Мурманский рыбный порт по грузообороту превысил показатели 2015 года. Тогда основная причина роста объёма доставок заключалась в благоприятной промысловой обстановке.