Якутск, 17 января, 2017, 11:30 — ИА Регнум. В то, что депутаты могут поддержать идею отмены доплат к пенсиям парламентариев и членов Совета Федерации, в Якутии не верят. Свои мнения эксперты высказали корреспонденту ИА REGNUM.

ИА REGNUM Рубли

«Очень сомневаюсь, что такое популистское предложение пройдёт в Госдуме и Совете Федерации, — считает кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» СВФУ Юрий Данилов. — Себя любимых наши избранники никогда не обидят. Они же постоянно индексируют себе зарплаты, пенсии и всякие доплаты устанавливают».

Эксперт считает все эти надбавки несправедливыми, особенно в свете того, что простой народ выживает.

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Политолог Андрей Данилов также придерживается мнения, что инициатива не пройдёт: «Конечно, предложение хорошее, но вряд ли его реализуют. Ворон ворону глаз не выклюет. Вот если бы речь шла о том, чтобы урезать пенсии населению, — то да. А себе они плохого не сделают».

Эксперт полагает, что стоило бы формировать пенсии с учётом того, сколько налогов платят люди — на доходы, автомобиль, землю, недвижимость и так далее. «Мы платим очень много налогов, а получаем мизер. Стоило бы вернутся к советскому опыту, и сделать пенсии такого размера, чтобы на них можно было бы нормально жить. Или вернуть бесплатное снабжение пенсионеров медикаментами», — сказал также Андрей Данилов.

Он уверен, что нужно начать с повышения прожиточного минимума, и сравнивать его не только с продовольственной корзиной, но и с уровнем инфляции. «Кроме того, логично использовать излишки бюджета. А у нас вместо этого, когда был стабфонд, его раздали банкам», — также подчеркнул эксперт.

Экс-министр финансов Якутии, член партии «Гражданская платформа» Эрнст Берёзкин — не сторонник того, чтобы людям на высоких госдолжностях или депутатам Госдумы отменять надбавки и приравнивать их к остальным. «Нужно наоборот заниматься повышением пенсионного обеспечения всех стариков», — подчёркивает он. — А отменив доплаты депутатам и членам Совета Федерации, ситуацию не улучшить. Они работают, ответственность большая, они должны быть независимы в принятии решений и не делать поправку на своё будущее. У каждого свой уровень ответственности, и логично, что после работы на менее ответственных должностях пенсия меньше. Лучше задать другой вопрос — кого мы выбираем? И заниматься повышением пенсий в целом».

Эрнст Берёзкин считает, что пенсионная реформа, которая началась 10−15 лет назад, должна продолжаться. «Нужно формировать людей не с иждивенческой позицией, а активных, это наше будущее и развитие. Нужно индексировать и повышать пенсии, у государства есть на это резервы. У пенсионеров должен быть высокий уровень потребления медицинских и других услуг, и тогда деньги будут способствовать их развитию. А пока у нас в стране низкий уровень пенсий, возможности этой категории населения сильно ограничены. Не то что сходить покушать в ресторан — об этом даже речи не идёт — хотя бы хватило денег на месяц купить продуктов», — констатировал экс-министр финансов Якутии.

«Пока не будет адекватного понимания, что есть большая категория населения с минимальными возможностями потреблять рыночные услуги, рыночной экономики не построить, не будет развития промышленности, роста уровня занятости населения». По мнению Берёзкина, двигаться к повышению пенсий нужно не лилипутскими шагами, а хотя бы в течение 10-ти лет. «Государство не может считаться развитым и сильным, пока наши старики будут ходить с протянутой рукой», — подытожил представитель «Гражданской платформы».

Напомним, сейчас депутаты и члены Совфеда имеют право на ежемесячную доплату к страховой пенсии. Проработавшие в Госдуме от одного года до трех — 55%, свыше трех лет — 75% ежемесячного денежного вознаграждения.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, отменяющий эти доплаты, внес в Госдуму парламентарий от КПРФ Алексей Куринный. «Существенная разница в части подходов к пенсионному обеспечению способствует дополнительному отрыву интересов избранного лица от интересов его избирателей», — считает автор инициативы.