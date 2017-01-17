Чебоксары, 17 января, 2017, 10:49 — ИА Регнум. В Чувашии вынесен приговор семейной паре — заведующей одного из местных детских садов и ее супругу, ранее являвшемуся индивидуальным предпринимателем. Их признали виновными в мошенничестве при проведении ремонта детсада, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

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Следствием и Калининским районным судом Чебоксар установлено, что с января 2011 по апрель 2012 года злоумышленники подделывали документы о выполнении супругом как индивидуальным предпринимателем ремонтных работ по договорам, заключенным с его женой от имени детского сада. «В действительности же, часть предусмотренных договорами работ либо не выполнялась, либо выполнялась силами родителей воспитанников учреждения», — сказал Олег Дмитриев. Общий размер ущерба оценён в 154 тыс. рублей.

Кроме того, следствием установлено, что заведующая детским садом с декабря 2010 по декабрь 2011 года своими приказами фиктивно приняла на работу троих человек, заведомо зная, что они фактически не будут выполнять свои должностные обязанности. В последующем она фальсифицировала табели учета рабочего времени, куда вносила несоответствующие действительности сведения об исполнении ими своих трудовых обязанностей. На основании этих документов им начислялась заработная плата, которую заведующая детского сада похитила. Ущерб оценен в 130 тыс. рублей.

Злоумышленники признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество). Им назначено наказание в виде 1 года 2 месяцев и 1 года лишения свободы условно. Приговор суда не вступил в законную силу. Кроме того, в управление образования администрации Чебоксар внесено представление с требованием о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений.

Напомним, в январе 2017 года в суд было направлено уголовное дело в отношении бывшей исполняющей обязанности заведующей детским садом в Новочебоксарске, которой инкриминируют нарушение санитарно-эпидемиологических правил, что привело к отравлению 88 детей и 29 работников дошкольного учреждения.

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