Ярославль, 17 января, 2017, 10:48 — ИА Регнум. Руководство Ярославской области считает необходимым упростить механизм предоставления инвесторам земельных участков. При этом инвестпроекты должны иметь существенную социальную значимость, уточнили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Стройка

Как отметил врио губернатора области Дмитрий Миронов, сложность процедур по аренде земли является одним из факторов, сдерживающих процесс привлечения в регион новых инвесторов.

«В 2015 году в Ярославской области был принят закон об их предоставлении без проведения торгов по решению главы региона. Однако реальных механизмов в документе не предложено. Поэтому он оказался не востребован инвесторами. Наша задача — добиться того, чтобы закон заработал», — констатировал Дмитрий Миронов.

Правительство уже предложило ряд основных позиций в механизм реализации закона. Так, в частности, планируется, что приоритетное право в получении участков получат инвесторы, реализующие проекты, оказывающие существенное влияние на развитие муниципальных образований и Ярославской области в целом. В числе требований к проекту — увеличение числа рабочих мест и налоговых поступлений в бюджеты. Кроме того, проект должен относиться к одному из приоритетных направлений развития региона.

Предлагается также серьезно сократить сроки рассмотрения заявок на аренду участков. Вся процедура — от ходатайства на имя губернатора до заключения договора аренды — будет занимать не более 46 рабочих дней.

Кроме того, правительство намерено установить ответственность инвестора на невыполнение условий сотрудничества — в этом случае соглашение с ним будет расторгнуто.