Салехард, 17 января, 2017, 10:40 — ИА Регнум. Дорогие детские сады — позиция органов государственной власти ЯНАО, заявляют в правительстве Ямала в ответ на просьбу активистов Общероссийского народного фронта к Генпрокуратуре дать оценку целесообразности покупки дорогостоящих объектов социального назначения в автономном округе. Власти Ямала приглашают «фронтовиков» посетить «золотые» детские сады и увидеть своими глазами предметы критики.

Альберт Анкер. Детский сад (фрагмент). 1874

Напомним, ранее активисты ОНФ обнаружили, что правительство Ямало-Ненецкого автономного округа покупает шесть детских садов и школу за рекордную сумму — около 9,3 млрд руб. Региональные власти использовали, по мнению «фронтовиков», крайне непрозрачную, кабальную схему государственно-частного партнерства (ГЧП), в результате чего бюджет фактически переплатит 3,4 млрд руб. от общей стоимости строительства объектов.

Как сообщила активист Народного фронта Ольга Хирт, в Шурышкарском районе ЯНАО — всего лишь 2 тыс. жителей. «А власти автономного округа приобрели там «нафаршированный» детский сад на 80 мест за 673,5 млн рублей. Из них 116 млн рублей региональный бюджет переплатил за рассрочку. Иными словами, только одно место в этом садике стоит почти 8,5 млн руб. Для сравнения, в селе Яр-Сале ЯНАО детский сад на 240 мест обойдется в 696,1 млн рублей, то есть 2,9 млн рублей за одно место», — отметила активист ОНФ.

Только принтеры и ультрабуки обошлись в 2,5 млн руб., а кресло для заведующей — в 142 тыс. рублей, отмечает Ольга Хирт. Среди очень дорогой мебели выделяются шкафы для постельного белья по 270 тыс. руб. за штуку. «О чем говорить, если даже одно мусорное ведро в этом детском садике стоит более 3 тыс. руб., и это на 80 человек! Вероятнее всего, мы выявили рекордный по стоимости детский сад в России», — возмутилась Ольга Хирт.

«Золотой» детский сад появился в результате соглашения между правительством ЯНАО и ООО «ВИС Девелопмент» (группа строительных компаний «ВИС») о проектировании, строительстве и оснащении шести объектов (пять детских садов и совмещенное здание школы и детского сада), которое было принято на кабальных для региона условиях в декабре 2013 года. Стоимость всех объектов составила 5,9 млрд руб., но с учетом рассрочки регион переплатит еще 3,4 млрд руб. На сегодняшний день из шести объектов сданы три.

«Цель государственно-частного партнерства — это привлечение инвестиций в помощь бюджету региона. А мы видим обратную ситуацию, когда государство, заключая соглашения, переплачивает миллионы рублей. Система государственно-частного партнерства должна стать более эффективной. Мы направим обращение к руководству ЯНАО с просьбой дать оценку целесообразности покупки объектов социального назначения по такой стоимости, а также обратим внимание Генеральной прокуратуры на эту сделку», — подытожила руководитель проекта Народного фронта «ЗА честные закупки», член Центрального штаба ОНФ Анастасия Муталенко.

Начальник управления инвестиций и предпринимательства департамента экономики ЯНАО Иван Фадин дал комментарий на обращение ОНФ по поводу строительства в северном регионе детских садов на условиях государственно-частного партнерства. «Выплаты по покупке детских садов в рамках ГЧП осуществляются в полном соответствии с соглашением, заключенным по результатам открытого конкурса с несколькими участниками, — пояснил Фадин через ИА «Север-Пресс». — Здесь необходимо заметить, что по условиям конкурса проектирование и строительство объектов производятся без бюджетных средств, за счет собственных средств инвестора, что коренным образом отличается от обычных взаимоотношений с подрядчиками, получающими авансовые платежи. При этом риски сроков и качества строительства остаются за инвестором. Представители государственной приёмочной комиссии заходят на полностью готовый объект, оснащенный всем необходимым оборудованием и обследованный надзорными органами, что исключает возможность коррупционных проявлений. Только после этого начинается период выплат со стороны региона, который предусматривает возможность рассрочки до 5 лет».

«Да, действительно, объекты социальной сферы на Ямале, особенно в сравнении с центральными регионами, отличаются по стоимости. Во многом это зависит от сложной транспортной схемы, ограниченными сроками завоза материалов и проведения строительных работ», — говорит чиновник.

«Но свою роль играет и позиция органов власти в том, что дети в арктических условия Крайнего Севера имеют право на высокий уровень комфорта дошкольного образования. В наших детских садах предусмотрены бассейны, солевые комнаты, планетарии, зимний сад, хореографические залы, крытые площадки для прогулок, компьютеризированные образовательные системы и многое другое. Есть отличие от типовых проектов. Но это наша позиция — северные ребятишки должны развиваться достойно даже в самом отдаленном арктическом селе. Делается всё возможное, чтобы население в сельской местности получало услуги по набору и качеству аналогичные городским», — резюмировал чиновник.

Начальник управления инвестиций и предпринимательства департамента экономики ЯНАО заметил, что по результатам исследования, проведенного Агентством стратегических инициатив совместно с НО «Ассоциация «Центр развития ГЧП», рассматриваемый проект ГЧП вошёл в число лучших практик реализации проектов ГЧП в социальной сфере.

«Чтобы понять и оценить качество ямальских детских садов и школ, приглашаем представителей ОНФ осмотреть всё на месте, увидеть своими глазами», — предложил Иван Фадин.

В правительстве Ямала считают, что форма строительства по принципу ГЧП исключает долгострой и пересмотр цен в период строительства, а также коррупцию. ГЧП предусматривает техническую эксплуатацию застройщиком построенных объектов в течение всего срока выкупа. ГЧП позволяет построить и открыть новые детские сады уже сейчас, а расплачиваться за них постепенно. Оплата по строящимся сейчас объектам распланирована до 2020 года.