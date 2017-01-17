Москва, 17 января, 2017, 10:31 — ИА Регнум. Биржевой курс российского рубля растет к доллару США и евро в ходе торгов 17 января, свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По состоянию на 10:25 мск, доллар подешевел на 48,5 копейки и составил 59,3850 рубля. Максимум по доллару за первые полчаса торгов составил 59,7450 рубля, минимум — 59,36 рубля.

Евро к этому времени опустился на 21,5 копейки к рублю и составил 63,26 рубля. Торги по европейской валюте проходили в диапазоне от 63,1950 до 63,6 рубля.